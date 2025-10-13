به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی گسترده احدی از فعالان اقتصادی دارای معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان و پس از انجام تحقیقات میدانی و بررسی‏های سیستمی، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از واحد مذکور در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده از محل فعالیت شخص مذکور مربوط به سنوات ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳، فرار مالیاتی گسترده انجام شده توسط مؤدی که با وجودانجام فعالیت و کسب درآمد در این سال‌ها، فاقدطرح مالیاتی در نظام مالیاتی بوده است محرز و پس از رسیدگی به مستندات با رعایت ضوابط قانونی، ۱.۰۳۰ میلیارد ریال مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق تشخیص و مطالبه مالیات صادره، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: از این میزان، ۸۳۰ میلیارد ریال مربوط به واحد تولید بتن آماده و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به واحد تولید شن و ماسه است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در اجرای مفاد ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده نامبرده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی استان مذکور ارسال شده که در حال بررسی است وبرای تشویق گزارشگر فرار مالیاتی و در اجرای ماده (۳۷) آئین‌نامه موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیند پرداخت پاداش به فرد گزارش دهنده، در دست اقدام است..