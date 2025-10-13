به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور افزود: از امروز دوشنبه مخاطره بارش باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف) در نیمه شمالی و تا حدی مرکزاستان و مخاطره تندباد لحظه‌ای و کاهش محسوس دما در کلیه مناطق استان آغاز می‌شود و اواخر وقت دوشنبه ادامه دارد.

صابری گفت: در این شرایط احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه هاو لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تند بادلحظه‌ای و کاهش دما وجود دارد.

وی یادآور شد: آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبروها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی وتوجه به توصیه‌های کارشناسان جهادکشاورزی (تسریع دربرداشت محصولات کشاورزی) ضروری است.