طرح ویژه برخورد با رانندگان هنجارشکن برای تأمین نظم ترافیکی و آرامش عمومی ،در پاسخ به مطالبات مردمی و با فعالیت تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس و با همکاری دستگاه قضایی از اول آبان ماه در استان اردبیل اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل از اول آبان ماه طرحی ویژه برای برخورد قاطع با رانندگان متخلف، هنجارشکن و مزاحم در سطح شهر اردبیل آغاز می‌شود. این طرح با محوریت نیروی انتظامی و پشتیبانی دستگاه قضایی اجرا شده و شهروندان نیز می‌توانند با ارسال گزارش‌های مردمی، در شناسایی و برخورد با متخلفان نقش داشته باشند.

جلال آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از آغاز اجرای طرح «ارتقای امنیت روانی و اجتماعی در ترافیک شهری» خبر داد و گفت: در پی درخواست‌های مکرر شهروندان برای برخورد با رانندگانی که با حرکات خطرناک، ایجاد سر و صدا و رفتار‌های خارج از عرف موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، این طرح با دستور ویژه دادستانی و محوریت پلیس راهور در اردبیل اجرا می‌شود.

آفاقی با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی اجرای طرح بر عهده نیروی انتظامی و پلیس راهور است، افزود: سایر نهاد‌های مرتبط نیز مأموریت دارند اقدامات فرهنگی و آموزشی لازم را برای پیشگیری از چنین رفتار‌هایی انجام دهند.

دادستان اردبیل تأکید کرد: برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها، شعبه ویژه‌ای در دادسرا تشکیل شده است. بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه رفتار غیرمتعارف در رانندگی که موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند به حبس از سه ماه تا یک سال، جریمه نقدی و توقیف خودرو منجر شود.

آفاقی از ایجاد سامانه ارتباطی ویژه میان مردم و پلیس خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند فیلم ها، تصاویر و اطلاعات مربوط به رانندگان متخلف را از طریق این کانال‌ها ارسال کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام شود.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست با آموزش فرزندان خود، از بروز رفتار‌های پرخطر و غیرقانونی در رانندگی جلوگیری کنند و تأکید کرد: «در صورت تکرار تخلفات و حرکات نمایشی، دستگاه قضایی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.»

اجرای این طرح با هدف افزایش نظم، کاهش تصادفات و ارتقای آرامش شهری طراحی شده است. مسئولان امیدوارند با همکاری مردم، پلیس و دستگاه قضایی، معضل رانندگان قانون گریز و مزاحم در خیابان‌های اردبیل به صورت ریشه‌ای کنترل شود.