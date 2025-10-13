پخش زنده
آتشسوزی در ارتفاعات تورگان واقع در پناهگاه حیات وحش کیامکی در جلفای آذربایجان شرقی، با تلاش نیروهای یگان واکنش سریع اداره حفاظت محیط زیست جلفا و همکاری اهالی روستاهای زاویه و هادیشهر مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست جلفا،این آتشسوزی در حوزه استحفاظی پاسگاه سرمحیطبانی درهدیز رخ داد و حدود ۵ هکتار از اراضی مرتعی پوشیده از بوتههای گون دچار حریق شد.
علیرضا قوجایی افزود: با اقدام به موقع نیروهای محیط زیست و همراهی مردم منطقه، از گسترش آتش به سایر مناطق حفاظتشده جلوگیری به عمل آمد.
قوجایی ضمن قدردانی از همکاری مردم، نقش مشارکت فعال آنان و تلاش نیروهای محیط زیست در مهار سریع آتشسوزی را حیاتی دانست و بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و حیات وحش منطقه تاکید کرد.