کیفیت هوای مشهد، امروز دوشنبه برای هفتمین روز پیاپی آلوده است و حجم آلاینده گرد و غبار در شرایط «بسیار ناسالم» قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۴ و در یک تا دو ساعت گذشته با عدد ۱۵۲ گویای آلودگی هوا در شرایط «بسیار ناسالم» است.

سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم» و آلوده برای همه افراد قرار دارد، افزود: شاخص کیفیت هوا در ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «ناسالم» و آلوده برای افراد حساس است.

او با اشاره به صدور هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، اظهار کرد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.