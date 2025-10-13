پخش زنده
تالارهای بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۲۱ مهر میزبان عرضه ۴۸۶ هزار و ۹۱۹ تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم عرضه مربوط به تالار صنعتی و تالار صادراتی کیش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صنعتی، ۲۳۱ هزار و ۶۹۰ تن محصول شامل ۱۷۹ هزار و ۵۹۰ تن فولاد، ۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن و ۲ هزار و ۱۰۰ تن مس عرضه خواهد شد.
تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۲۱۱ هزار و ۴۵۲ تن محصول شامل ۹۵ هزار و ۳۰۰ تن سیمان، ۷۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۳۳ هزار و ۶۶۴ تن قیر، ۱۲ هزار تن گوگرد و ۴۸۸ تن عایق رطوبتی است.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با عرضه ۳۸ هزار و ۷۴ تن محصول شامل ۲۶ هزار و ۹۹۴ تن مواد پلیمری، ۵ هزار و ۹۰۰ تن قیر، ۳ هزار و ۱۰۰ تن روغن و ۲ هزار و ۸۰ تن فرآوردههای نفتی میزبان فعالان بازار خواهد بود.
تالار حراج نیز ۳ هزار و ۷۲۴ تن محصول شامل ۳ هزار و ۵۰۴ تن مواد شیمیایی و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن را عرضه میکند.
همچنین، تالار فرعی بورس کالا امروز یک هزار و ۹۷۹ تن مواد پلیمری و ضایعات را به فروش میرساند.