رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست اردکان، در یک عملیات گشت و پایش در منطقه کوهستانی خرانق، دو متخلف شکار و صید را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان اردکان موفق شدند در راستای برخورد قاطع با متخلفان، در یک عملیات گشت و پایش در منطقه کوهستانی خرانق، دو متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان افزود: مأموران یگان حفاظت در منطقه کوهستانی خرانق به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند که پس از توقف خودرو و در بازرسی دقیق از آن، یک قبضه اسلحه خفیف (گلوله‌زنی) به همراه تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار غیرمجاز که برای صید غیرقانونی حیوانات استفاده می‌شد، کشف و ضبط کردند.

وی گفت: پرونده تخلف این دو شکارچی غیرمجاز پس از تنظیم صورت‌جلسه و تکمیل مراحل قانونی، برای رسیدگی و صدور حکم به مراجع قضایی شهرستان اردکان ارسال شده است.

این عملیات در راستای حفاظت از تنوع زیستی منطقه کویری یزد و برخورد جدی با هرگونه تخلف زیست‌محیطی صورت گرفته است.