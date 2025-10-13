به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر دادگستری همزمان با هفته نیروی انتظامی و با هدف تجلیل از مقام شهدای این نیرو، با حضور در منزل استوار دوم شهید ابوالفضل رستم‌زاده از شهدای نیروی انتظامی تهران بزرگ با پدر و مادر این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رحیمی در دیدار با خانواده شهید رستم‌زاده، نیروی انتظامی را پرچم‌دار و ضامن امنیت و آرامش جامعه عنوان کرد و گفت: امنیت و آسایش امروز ما که در جای جای کشور و در هر کوچه خیابان جاری و ساری است از جانفشانی و ایثار و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خدوم نیروی انتظامی نشات می‌گیرد.

وزیر دادگستری با تکریم و ادای احترام به خانواده شهدا بخصوص شهدای نیروی انتظامی، از خداوند منان برای آنان صبر و بردباری و سلامتی آرزو کرد.

شهید استوار دوم ابوالفضل رستم‌زاده هشتم آذر سال ۱۳۸۹ حین انجام وظیفه و در درگیری با سارقان مسلح در شهر تهران، به فیض شهادت نائل آمد. از این شهید بزرگوار یک فرزند پسر به یادگار مانده است.