جلسه بررسی فرآیند اجرایی سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرح‌های ملی احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با محوریت ساتبا برای واگذاری به بخش خصوصی و ۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی توسط بخش خصوصی با حضور هیأت عامل صندوق و مدیران عامل بانک‌ها در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، جلسه بررسی فرآیند اجرایی سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرح‌های ملی احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با محوریت ساتبا برای واگذاری به بخش خصوصی و ۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی توسط بخش خصوصی با حضور هیأت عامل صندوق و مدیران عامل بانک‌ها در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.

مهدی غضنفری در این جلسه با تقدیر از مدیران عامل بانک‌ها برای همراهی مستمر با صندوق توسعه ملی و نیز اعلام آمادگی آنها برای ورود به دو طرح ملی و بزرگ سرمایه‌گذاری صندوق با هدف کمک به رفع ناترازی برق در کشور در قالب نقش کارگزار مالی، گفت: این جلسه برای برخی بانک‌ها نقطه شروع نیست بلکه تأکید بر تداوم همکاری است.

وی با تشریح فرآیند دو طرح احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به تبیین نقش بانک‌ها در این طرح‌ها پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهیم مدل تأمین مالی گذشته را داشته باشیم موضوع ناترازی برق به سرعت رفع نمی‌شود بنابر این صندوق توسعه ملی نوع جدیدی از همکاری با بانک‌ها را شروع خواهد کرد که بانک‌ها در آن نه نقش عاملیت بلکه نقش کارگزار مالی را دارند. در این نقش جدید برخی از وظایف و مسئولیت‌های بانک حذف شده است و صندوق از جایگاه یک تأمین کننده منفعل به جایگاه یک سرمایه‌گذار فعال تبدیل شده است. البته همچنان نقش بانک به عنوان کارگزار مالی مهم و تاثیرگذار است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همه باید دست به دست هم دهیم و مشکلات را از پیش پای مردم عزیزمان برداریم و موانع صنعت و تولید را که یکی از آنها قطعی انرژی و برق است برطرف کنیم، بیان کرد: بیایید امروز صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌ها تصمیمات مهمی برای رفع ناترازی برق اتخاذ کنیم. اول اینکه پیش نویس قرارداد‌های کارگزاری ارسالی صندوق به بانک‌ها برای دو طرح ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ مگاواتی به فوریت توسط مدیران عامل بانک‌ها امضا شود تا بلافاصله فهرست متقاضیان را برای تشکیل پرونده و امضای قرارداد مشارکت مدنی بانک‌ها ارسال کنیم. وی ادامه داد: هم اکنون فهرست متقاضیان برای ۱۴۰۰ مگاوات از طرح ۷ هزارمگاواتی و فهرست متقاضیان برای ۶۰۰ مگاوات از طرح دوم آماده معرفی شده است.

تشکیل کارگروه بانکی - صندوقی برای رفع ناترازی برق

غضنفری تصمیم دیگر را تشکیل کارگروه مشترک نمایندگان صندوق توسعه ملی و بانک‌ها اعلام کرد و گفت: یک کارگروه بانکی - صندوقی برای رفع ناترازی برق تشکیل شود تا اگر در فرآیند اجرای قرارداد کارگزار مالی اصلاحاتی یا تسهیل گری نیاز بود برای آن تدبیر شود. وی افزود: صندوق توسعه ملی در تسهیل گری موضوع و فرآیند‌ها از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد و مواردی که باید با دولت طرح شود مثل فراهم شدن امکان ثبت سفارش برای تجهیزات و یا تخصیص ارز صندوق از سوی بانک مرکزی در کارگروه بررسی، رصد و اولویت گذاری شود تا ما موضوع را در صندوق با جدیت دنبال کنیم.

در این جلسه که مدیران عامل و ارشد بانک‌های تجارت، پاسارگاد، ملت، ملی ایران، شهر، خاور میانه، توسعه صادرات ایران، مسکن و گردشگری حضور داشتند، پس از ارائه روند اجرائی سازی طرح‌های ملی احداث ۷ و ۸ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی مصوب شورای اقتصاد و نیز جزئیات قرارداد کارگزاری مالی صندوق توسعه ملی با بانک‌ها، هریک از مدیران عامل بانک‌ها به بیان دیدگاه ها، نظرات و ابهامات خود از جمله مشکل ثبت سفارش در وزارت صمت، بازگشت ارز و نحوه دریافت کارمزد بانک پرداختند. در پایان، مقرر شد قرارداد‌های کارگزاری امضا و فرآیند معرفی متقاضیان آغاز شود. همچنین کارگروه مشترک نمایندگان صندوق و بانک‌ها برای بهبود فرآیند و تسریع در امور تشکیل شود.