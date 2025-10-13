به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره حفاظت و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان گفت: خرس سیاه در این حمله با ورود به آغل حیوانات سه راس گوسفند را تلف کرده بود.

بیشتر بخوانید: ثبت تصویر خرس سیاه آسیایی در میناب

ارسلان ساعدپناه افزود: با گزارش اهالی روستا کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان به منطقه اعزام شدند، که در بازدید از محل مشخص شد سه راس گوسفند توسط خرس سیاه تلف شده است.

وی گفت: برای جلوگیری از خسارت مجدد توصیه‌های لازم برای ایمن سازی و محکم کردن آغل‌ها و محل نگهداری دام به دامداران منطقه ارائه شد.