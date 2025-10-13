رشد ۲۵ درصدی حجم ترانزیت در مرز مهران
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: ترانزیت کالا از مرز مهران در ششماهه نخست امسال با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته، رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سیدزاهدین چشمهخاور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال، بیش از ۹۴ هزار و ۳۹۴ تُن کالا توسط پنج هزار و ۲۸۸ دستگاه ناوگان باری از پایانه مرزی شهید سلیمانی (مرز مهران) به کشور عراق صادر شده است.
وی افزود: از مجموع این میزان، ۳۸ هزار و ۷۷۸ تُن کالا در مرز مهران تخلیه، بیش از هفت هزار و ۲۵۰ تُن بهصورت ترانزیت خروجی و ۴۸ هزار و ۴۲ تُن نیز به شکل حمل یکسره صادر شده است.
چشمهخاور ادامه داد: همچنین در این مدت ۳۲۴ تُن کالا نیز بهصورت ترانزیت ورودی از طریق پایانه مرزی شهید سلیمانی انجام شده است.