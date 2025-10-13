به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه ویژه پیگیری پروژه‌های سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی در رودخانه‌های مرزی طرح گرمسیری که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ بیان کرد: سامانه گرمسیری یک طرح عظیم، کلیدی و تحول آفرین در حوزه کشاورزی و اقتصادی در غرب کشور است.

وی بر تکمیل شبکه‌های آبیاری اراضی تحت پوشش این سامانه تاکید کرد و گفت: شبکه‌های آبیاری دشت‌های تحت پوشش سامانه گرمسیری که توسط جهاد کشاورزی تکمیل می‌شوند باید هرچه سریع‌تر به کشاورزان واگذار شوند تا مردم از برکات این طرح عظیم بهره‌مند شوند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه موضوع تحقیق و تفحص مجلس از سامانه گرمسیری را یک گام مثبت برای احقاق حق قانونی استان در تخصیص‌ها ارزیابی کرد و گفت: تلاش می‌کنیم در قالب طرح مطالبات مستدل و واقع بینانه، تخصیص‌های لازم برای بخشی از اراضی جامانده را دریافت کنیم.

وی همچنین تکمیل سد هوراسان را یکی اولویت‌های استان دانست و گفت: هفته قبل نشستی با محوریت حل موارد مرتبط با میراث فرهنگی در سد هراسان با حضور استاندار محترم در وزارتخانه برگزار شد و توافقات راهگشایی برای حل مسایل موجود اتخاد شد.

در این نشست موضوع تکمیل شبکه و واگذاری اراضی دشت لیک سومار، اتمام خط ۳۰۰-SP جهت اتصال ایستگاه پمپاژ ذهاب جنوبی و تراویز به سامانه گرمسیری مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

موضوع رفع نقص ایستگاه پمپاژ واقع در جگیران ۲ توسط شرکت توسعه منابع آب و نیرو، موضوع تکمیل و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ‌های شماره ۹ و ۱۰ واقع در اراضی پایاب سد مخزنی تنگ حمام و موضوع تکمیل و آماده بهره برداری شبکه آبیاری ۱۴۴ هکتار از اراضی دشت جگرلو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.