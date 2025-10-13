برنامه‌های استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی در استان‌ از فردا برگزار می شود.

فردا آغاز مراسم استقبال و تشییع سردار شهید سلطانی در گرگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ براساس این اطلاعیه مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۲:۳۰ در میدان بسیج گرگان، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار می‌شود.

همچنین مراسم گرامیداشت این شهید نیز همان شب (سه‌شنبه) هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای یساقی برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه عنوان شده؛ مراسم وداع با پیکر شهید، روز چهارشنبه ۲۳ مهر هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) گرگان، خیابان پاسداران مقابل دبیرستان ایرانشهر انجام می‌شود.

مراسم تشییع و خاکسپاری سردار شهید سلطانی نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۹ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله (ع) به سمت آستان مقدس امام‌زاده عبدالله (ع) برگزار خواهد شد.