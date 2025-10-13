پخش زنده
برنامههای استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی در استان از فردا برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ براساس این اطلاعیه مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید روز سهشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۲:۳۰ در میدان بسیج گرگان، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار میشود.
همچنین مراسم گرامیداشت این شهید نیز همان شب (سهشنبه) همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع روستای یساقی برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه عنوان شده؛ مراسم وداع با پیکر شهید، روز چهارشنبه ۲۳ مهر همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) گرگان، خیابان پاسداران مقابل دبیرستان ایرانشهر انجام میشود.
مراسم تشییع و خاکسپاری سردار شهید سلطانی نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۹ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله (ع) به سمت آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) برگزار خواهد شد.