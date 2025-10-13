تداوم صدور پروانه صید ماهی در استان تا بهمن ماه امسال
عبدیپور هشدار داد: صیادانی که بیشتر از میزان اعلام شده ماهی صید کنند جریمه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان گفت: صدور پروانه صید ماهی در کهگیلویه و بویراحمد که مرداد ماه آغاز شده بود تا بهمن ماه ادامه دارد. جمشید عبدیپور با بیان اینکه هر پروانه قابلیت ۱۲ سفر برای صید را دارد تاکید کرد: هر ماهیگیر میتواند در طول ۶ ماه از سال ۲ بار پروانه صید ماهی با تور دریافت کند. عبدیپو افزود: بر اساس پروانه صادر شده صید ماهی هر ماهیگیر میتواند در سه روز پایانی هفته سه بار و در هر بار ۲۰ قطعه ماهی صید کند. وی تاکید کرد: پروانه صید ماهی تنها در رودخانههای کهگیلویه و بویراحمد صادر میشود و صیادانی که در سدها اقدام به ماهیگیری کنند و یا بیشتر از میزان اعلام شده ماهی صید کنند جریمه میشوند. فرمانده یگان حفاظت محیطزیست اضافه کرد: میزان جریمه صید هر کیلوگرم ماهی به شکل غیرمجاز را ۱۳ میلیون و ۱۸۴ هزار ریال است. عبدیپور با بیان اینکه هماکنون پروانه صید ماهی با قلاب نیز هم در استان برای متقاضیان در حال صدور است، ادامه داد: صید ماهی با قلاب بیشتر جنبه سرگرمی و گردشگری دارد و صید با قلاب محدودیت خاصی ندارد. وی با اشاره به اینکه طرح پایش رودخانهها و سدهای استان در حال انجام است و با متخلفان برخورد قانونی میشود، گفت: از ابتدای مرداد ماه امسال تاکنون با وجود پایشهای صورت گرفته موردی از شناسایی صیادان متخلف در استان از سوی محیطبانان گزارش نشده است.