بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۶۷۵ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۶۴۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۲۲۷ میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال در روز بیستم مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: ۲۴۷ میلیون و ۷۹۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۳۷۱ میلیارد ریال انجامید.

همچنین در این روز ۴۲۳ میلیون و ۸۱۱ هزار کیلووات ساعت برق دیگر در تابلو فیزیکی برق دادوستد شد، این معامله نیز مجموع ارزشی معادل ۶۳۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال را رقم زد.

این در حالی بود که تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان معامله ۳ میلیون و ۸۹۹ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود و از تابلو فیزیکی برق سبز نیز ۲۵۹ هزار کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر دادوستد شد.