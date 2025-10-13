هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در غرب و جنوب غرب استان قزوین
کارشناس هواشناسی استان ضمن پیشبینی پایداری نسبی جوی در روزهای آینده، درباره وزش بادهای شدید غربی و جنوب غربی و احتمال گرد و خاک هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی اعلام کرد: خروجی مدلهای جوی نشاندهنده وضعیت نسبتاً پایدار و آسمانی صاف و آفتابی در سطح منطقه طی چند روز آینده است. با این حال، مهمترین پدیده جوی امروز دوشنبه، وزش بادهای غربی و جنوب غربی است که از ساعات ظهر شروع میشود و تا پایان شب تداوم خواهد داشت.
به گفته بهروزی، سرعت این بادها در مناطق غربی و جنوب غربی استان نسبتاً زیاد خواهد بود و همین امر سبب میشود که احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق دور از انتظار نباشد.
کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دمایی اظهار داشت: برای امروز دوشنبه، افزایش نسبی دما به میزان یک تا دو درجه در کل استان اتفاق میافتد.
وی افزود: هرچند برای فردا سهشنبه به طور موقت شاهد کاهش یک تا دو درجهای دما خواهیم بود، اما در مجموع، تغییرات دمایی قابل توجهی تا پایان هفته در سطح استان پیشبینی نمیشود.
کارشناس هواشناسی استان همچنین به عبور موجی از فراز آسمان استان در روز دوشنبه اشاره کرد که سبب افزایش موقت ابر در برخی ساعات شده بود.