شبکه نمایش در یادبود زنده یاد محمد کاسبی امروز ساعت ۱۷ شنا در زمستان را پخش میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم سینمایی به کارگردانی مرحوم کاسبی داستان معلمی است که برای تدریس به یک منطقه دور افتاده میرود.
حیدرا» امشب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش میشود.
این مجموعه نگاهی به وضعیت مسلمانان و چهرههای ضداستعماری ساکن در پنج کشور غرب آفریقا دارد.
شبکه مستند قرابهای در باد را امروز ساعت ۱۸ پخش میکند.
این فیلم درباره تولید عرقیجات گیاهی از جمله گلاب و نگهداری آن است.
«داینا کوچولو» در هر روز ساعت ۱۱:۳۰ از شبکه پویا به نمایش در میآید.
این مجموعه داستان گروهی است که با کمک یکدیگر مشکلات جزیرهای را که در آن ساکن هستند برطرف میکنند.