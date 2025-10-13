به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۲۱ مهر در آبادان با ۱۰۵، ماهیهر با ۱۱۹، اهواز با ۱۲۶، آغاجاری با ۱۰۸، بهبهان با ۱۲۲، شوشتر با ۱۲۷، دزفول با ۱۱۷ و اندیمشک با ۱۴۳ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس گزارش شده است.

همچنین آلودگی هوا در هویزه با ۱۵۲ و سوسنگرد با ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در خرمشهر، شادگان، هندیجان، رامشیر، ماهشهر، هفتکل، باعملک، ایذه، دزپارت، ملاثانی، اندیکا، مسجدسلیمان، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.