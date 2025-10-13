به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال شیخ پور با اشاره به خدمات درمانی کمیته امداد اظهار کرد:در سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان برای پوشش فرانشیز درمان مددجویان هزینه شده که دو تا سه برابر سقف تعیین شده از سوی دفتر مرکزی است.

وی افزود: در شش‌ماهه اول امسال نیز دو میلیارد تومان به ۶۰۰۰ بیمار صعب‌العلاج، خاص و زمین‌گیر خدمات ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد لرستان، طرح‌های غربالگری را از دیگر برنامه‌های مهم این نهاد عنوان کرد و گفت: امسال ۳۰۰۰ مددجو در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال و همچنین کودکان ۶ تا ۱۲ سال تحت پوشش غربالگری قرار می‌گیرند.

شیخ پور به بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی در ارائه خدمات درمانی و عمرانی اشاره کرد و گفت: استان لرستان در جذب منابع این گروه‌ها رتبه اول کشور را دارد و تاکنون ۱۸ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است.