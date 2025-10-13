رسیدگی به بیش از ۵ هزار تخلف اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد
از ابتدای امسال بیش از ۵ هزار پرونده تخلف اقتصادی در بخشهای مختلف در شعب تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در شش ماه سال جاری بیش از پنج هزار فقره پرونده تخلف اقتصادی در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سید حمزه لقمانی با اشاره به جزئیات پروندهها افزود: از این تعداد بیش از چهار هزار فقره پرونده به تخلفات در بخش کالا و خدمات که عمدتا شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت، عرضه خارج از شبکه و کم فروشی بوده است.
لقمانی گفت: همچنین بالغ بر ۸۰۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۴۴۵ فقره پرونده نیز مربوط به تخلفات بهداشت، دارو و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: متخلفان این پروندهها علاوه بر جریمه نقدی ۳۰۰ میلیارد ریالی به مجارتهای دیگری همچون تعطیلی واحدهای صنفی غیر مجاز، استیفاء حق شاکیان، ضبط کالا، نصب پارچه تخلف و سایر احکام قانونی در اجرای احکام تعزیرات محکوم شدند.
به گفته لقمانی، گزارش این تعداد فقره پرونده تخلف اقتصادی از سوی دستگاههای متولی و نظارتی، انتظامی و امنیتی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی که وظیفه ذاتی این دستگاه رسیدگی به تخلفات اقتصادی است ارسال شدند.