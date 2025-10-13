به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در شش ماه سال جاری بیش از پنج هزار فقره پرونده تخلف اقتصادی در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت:

سید حمزه لقمانی با اشاره به جزئیات پرونده‌ها افزود: از این تعداد بیش از چهار هزار فقره پرونده به تخلفات در بخش کالا و خدمات که عمدتا شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت، عرضه خارج از شبکه و کم فروشی بوده است.

لقمانی گفت: همچنین بالغ بر ۸۰۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۴۴۵ فقره پرونده نیز مربوط به تخلفات بهداشت، دارو و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: متخلفان این پرونده‌ها علاوه بر جریمه نقدی ۳۰۰ میلیارد ریالی به مجارت‌های دیگری همچون تعطیلی واحد‌های صنفی غیر مجاز، استیفاء حق شاکیان، ضبط کالا، نصب پارچه تخلف و سایر احکام قانونی در اجرای احکام تعزیرات محکوم شدند.