به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احداث نیروگاه خورشیدی مرحوم جاسم دلاوری روستای انارمرز جویبار، وارد فاز اجرایی شد.

فرماندار شهرستان جویبار در حاشیه واگذاری عرصه اجرای نیروگاه ۳ مگاواتی روستای انارمرز با اعلام این خبر گفت: این عرصه به مساحت ۵ هکتار و بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان و طی تشریفات قانونی، به شرکت توزیع برق استان جهت اجرای عملیات احداث پنل‌های خورشیدی، با اعتبار ۹۰۰میلیارد ریال توسط شرکت ساتبا وابسته به وزارت نیرو واگذار شد.

محمد مدانلو افزود: این نیروگاه در جهت سیاست‌های دولت چهاردهم برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای حل مشکل ناترازی انرژی احداث می‌شود.

وی تصریح کرد: با پیگیری انجام شده، ارتقای پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت چپکرود به ۱۰۰ مگاولت آمپر با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال توسط شرکت برق منطقه‌ای مازندران در هفته دولت امسال کلید خورد.

مدانلو همچنین از موافقت دکتر یونسی استاندار مازندران به مطالبه چند ساله اهالی روستای انارمرز، برای واگذاری ۱۰۵ هزار متر مربع از عرصه منابع طبیعی منطقه به شرکت تعاونی صداقت گستر انارمرز خبر داد تا ضمن ایجاد اشتغال جوانان منطقه، گامی بزرگ در جهت توسعه صنایع نوین کشاورزی و رونق اقتصادی محقق گردد.