به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: از مهم‌ترین عرضه‌های در رینگ داخلی به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۲ هزار و تن متانول کاوه، ۲ هزار و ۲۰۰ تن متانول زاگرس و ۳۰ هزار متر مکعب نفت سفید پالایش نفت تبریز اشاره کرد. همچنین از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل نیز می‌توان به برنامه عرضه ۸ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۲ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تبریز اشاره کرد.

ثبت ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۰ هزار و ۵۴ میلیارد ریال در روز بیستم مهر رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. در این روز ۸۵ درصد ارزش کل بازار در رینگ داخلی بازار فیزیکی به ثبت رسید و مابقی مربوط به معامله برق و دادوستد ابزارهای مالی بود.

پالایش نفت اصفهان فروشنده برتر رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۲۱ هزار و ۵۴۶ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۸ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال در این رینگ در ۲۰ مهر حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت امام اصفهان در این روز ۶ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع را با قیمت پایه‌ای برابر ۳۹۰ هزار و ۱۴۴ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد، ۳ هزار و ۴۲۵ تن از محصول عرضه شده در قیمت پایه به فروش رفت و این معامله با ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال صدرنشین برترین فروشندگان رینگ داخلی به لحاظ حجم و ارزش فروش شد.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

در بیستم مهر ۱۳ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد که این معاملات مجموع ارزشی معادل ۲۳۶ میلیارد ریال را به همراه داشت.