با همکاری همیاران طبیعت، اعضای یک گروه شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات گردکلای دامغان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : این گروه شکارچی در عملیات موفق یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت‌شده پرور دستگیر شدند.

سعید یوسف پور افزود : علاوه بازداشت سه شکارچی با دستور مقام قضایی ، لاشه یک رأس قوچ وحشی تازه شکار شده، یک قبضه سلاح شکاری قاچاق کالیبر ۱۲ ، پنج تیر فشنگ چهارپاره غیرمجاز و سایر ادوات شکار و صید هم به همراه شکارچیان کشف شد.