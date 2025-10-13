به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام مروتی افزود: این شهر به عنوان یکی از مهمترین شهر‌های تاریخی کشور در نخستین اجلاس مجمع شهر‌های تاریخی به صورت رسمی به عضویت مجمع شهر‌های تاریخی درآمد.

وی ادامه داد: در این مجمع شهرداران ۳۰ شهر تاریخی کشور به منظور ایجاد بستری برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری‌ها در زمینه حفاظت از بافت‌های تاریخی و ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی عضویت دارند.

مروتی اضافه کرد: این مجمع به ابتکار شهرداری اصفهان و با همراهی برخی از شهر‌های تاریخی سیاست‌گذاری و تنظیم شده است تا نقطه‌ای برای گردهم آمدن مدیران شهر‌های تاریخی در کشور باشد.

شهردار مراغه مراغه اظهار کرد: مجمع شهر‌های تاریخی کشور در چهار بخش شامل تسهیل و تعامل بین نهادی، آموزش و ترویج، حفاظت و احیا و سرمایه‌گذاری و مشارکت فعالیت می‌کند.

وی گفت: در شرایط کنونی شهرداری‌ها در خط مقدم حفاظت از آثار تاریخی هستند و لازم است فرصتی فراهم شود که آنها از دانش و وحدت رویه‌ای در حفاظت از اماکن و بافت‌های تاریخی برخوردار شوند.

مروتی افزود: شهر مراغه با داشتن ۲۰۰ اثر تاریخی ثبت شده یکی از غنی‌ترین بافت‌های تاریخی کشور را دارد و عضویت در چنین مجامعی علاوه بر کسب آموزش از شهر‌های موفق در این عرصه می‌تواند در شناساندن شهر و حفظ و احیای بافت تاریخی موثر واقع شود.