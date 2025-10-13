پخش زنده
نمایندگان کشورمان در رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان جهان به ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز دست یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی پیشکسوتان جهان ۱۵ تا ۲۰ مهر در «تاتابانیا» مجارستان برگزار شد.
تیمهای ایران که به دلیل صادر نشدن روادید از سوی کشور میزبان با ترکیبی ناقص و با ۱۲ کشتی گیر راهی این مسابقات شدند، به ۸ مدال دست یافتند.
نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
گروه B:
۷۸ کیلوگرم: سید عبدالرضا رضوی (مدال برنز)
۸۸ کیلوگرم: یوسف آزاد رنجبر (مدالی کسب نکرد)
۱۰۰ کیلوگرم: شهاب معینی فر (مدال طلا)
گروه C:
۷۰ کیلوگرم: رضا اکبرپور (مدالی کسب نکرد)
۱۰۰ کیلوگرم: بهزاد عبدالوند (مدال برنز)
گروه D:
۱۰۰ کیلوگرم: مجید نقدعلی پور (پنجم)
گروه E:
۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا ربیعی (مدال برنز)
۸۸ کیلوگرم: حسن فتاحی (مدالی کسب نکرد)
کشتی فرنگی:
گروه A:
۱۰۰ کیلوگرم: میثم لشگری (مدال نقره)
گروه C:
۱۰۰ کیلوگرم: بهزاد عبدالوند (مدال برنز)
گروه D:
۱۳۰ کیلوگرم: بهاالدین کریم زاده (مدال طلا)
گروه E:
۱۳۰ کیلوگرم: اصغر مارانی (مدال نقره)
علی اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان به عنوان سرپرست، این تیم را همراهی میکرد.