نمایندگان کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان جهان به ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز دست یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی پیشکسوتان جهان ۱۵ تا ۲۰ مهر در «تاتابانیا» مجارستان برگزار شد.

تیم‌های ایران که به دلیل صادر نشدن روادید از سوی کشور میزبان با ترکیبی ناقص و با ۱۲ کشتی گیر راهی این مسابقات شدند، به ۸ مدال دست یافتند.

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

گروه B:

۷۸ کیلوگرم: سید عبدالرضا رضوی (مدال برنز)

۸۸ کیلوگرم: یوسف آزاد رنجبر (مدالی کسب نکرد)

۱۰۰ کیلوگرم: شهاب معینی فر (مدال طلا)

گروه C:

۷۰ کیلوگرم: رضا اکبرپور (مدالی کسب نکرد)

۱۰۰ کیلوگرم: بهزاد عبدالوند (مدال برنز)

گروه D:

۱۰۰ کیلوگرم: مجید نقدعلی پور (پنجم)

گروه E:

۷۰ کیلوگرم: حمیدرضا ربیعی (مدال برنز)

۸۸ کیلوگرم: حسن فتاحی (مدالی کسب نکرد)

کشتی فرنگی:

گروه A:

۱۰۰ کیلوگرم: میثم لشگری (مدال نقره)

گروه C:

۱۰۰ کیلوگرم: بهزاد عبدالوند (مدال برنز)

گروه D:

۱۳۰ کیلوگرم: بهاالدین کریم زاده (مدال طلا)

گروه E:

۱۳۰ کیلوگرم: اصغر مارانی (مدال نقره)

علی اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان به عنوان سرپرست، این تیم را همراهی می‌کرد.