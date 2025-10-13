تیم امداد و نجات شهرستان بروجن در مسابقات جست‌و‌جو و نجات حوادث ترافیکی مقام نخست را کسب کرد.

اختصاص مقام نخست مسابقات جست‌و‌جو و نجات حوادث ترافیکی به بروجن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: تیم شهرستان فرخشهر و سامان به ترتیب مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

بیژن طاهری افزود: مسابقات مرحله استانی جست‌و‌جو و نجات حوادث ترافیکی با حضور تیم‌های تخصصی امداد و نجات از شهرستان‌های مختلف استان، به میزبانی شهرستان بروجن برگزار شد.

به گفته وی: این رقابت‌ها با هدف ارتقاء توان عملیاتی، افزایش هماهنگی تیم‌های امدادی و تمرین سناریو‌های واقعی در مواجهه با حوادث ترافیکی برگزار شد.