به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ محمد گلوانی اظهار داشت: ماموران پاسگاه ایواوغلی شهرستان خوی حین گشت زنی در مسیر ماکو - تهران به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروى مذکور ۳۳۲ ثوب البسه خارجى فاقد مدارک مثبته گمرگی کشف شد افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ گلوانی تصریح نمود: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: مبارزه با ورود کالا‌های قاچاق به کشور یکی از اولویت‌های مهم پلیس در راستای کمک به توسعه اقتصاد و تولیدات داخلی بوده و از شهروندان نیز میخواهیم هر گونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.