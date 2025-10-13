پخش زنده
امروز: -
پویانمایی کوتاه «گلهای کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی در بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره تامپا در شهر فلوریدا نمایش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «گلهای کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی درباره نویسندهای است که احساس میکند به پایان راه رسیده است. این انیمیشن کوتاه از ۱۵ تا ۱۸ آبان در بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تامپا (شهری در ایالت فلوریدا) آمریکا رقابت میکند.
«گلهای کاغذی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان یکی از جوایزی است که در کارنامه دارد. این پویانمایی تا به حال در جشنوارههای مختلف از جمله خیرونای اسپانیا، سینما نبرودی ایتالیا، تی شورت آلمان و ... پذیرفته شده است.
«گلهای کاغذی» به مناسبت بیست و سومین دوره روز جهانی انیمیشن که از ۶ آبان تا ۶ آذر پیش رو در آمریکا برگزار میشود، نمایش داده خواهد شد. در روز پویانمایی ویژه برنامههای متعددی از جمله نمایش پویانمایی در آمریکا برپا میشود و نمایش «گلهای کاغذی» بخشی از این برنامه است.