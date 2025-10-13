در ادامه رویداد ملی «ایران‌جان، فارس ایران»، مستند «کُرُش» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید بالو و محصول مرکز فارس، روز دوشنبه ۲۱ مهر حوالی ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند روایتی شاعرانه از زندگی و آیین‌های مردم شهرستان استهبان است؛ شهری که نام آن از دو واژه «اِسته» به معنی انگور و «بان» به معنای نگاه‌دارنده برگرفته شده است.

«کرش» از فرآیند سنتی تهیه شیره انگور به‌عنوان میراثی ماندگار از تلاش و همدلی مردمان جنوب ایران سخن میگوید؛ محصولی که از آن در آیین مذهبی «چک‌چکو» در عزاداری عاشورا استفاده می‌شود.

آیین کهن «چک‌چکو» با پیشینه‌ای بیش از ۳۰۰ سال، از قدیمی‌ترین آیین‌های عزاداری در استان فارس به‌شمار می‌رود و سال ۱۳۸۸ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

در این مراسم، عزاداران با در دست داشتن دو سنگ یا دو چوب، هم‌صدا با نوحه‌خوان، ریتمی هماهنگ از سوگواری می‌آفرینند؛ ریتمی که یادآور صدای برخورد شمشیر‌ها در عاشورا و جلوه‌ای از ایمان، حماسه و همبستگی مردمان این دیار است.

مستند «کرش» تلاشی است برای بازآفرینی پیوند میان کار، زندگی و باور؛ از شیره‌ شیرین انگور تا صدای پرطنین سنگ‌هایی که در دست مردمان عزادار به نشانه عشق و دلدادگی به صدا درمی‌آید.

رویداد ملی «ایران‌جان، فارس ایران» با شعار «فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر»، از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه با محوریت معرفی جلوه‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی استان فارس از قاب شبکه دو سیما در حال پخش است.