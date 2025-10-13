به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زوج یزدی با حضور در دفتر ستاد دیه استان یزد، ضمن بررسی پرونده مددجویان مشمول کمک این ستاد مردمی، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال معادل ۱۵ میلیون تومان را به مناسبت پانزدهمین سالگرد ازدواجشان به منظور مشارکت در آزادی یک مادر زندانی اهدا کردند.

این زوج یزدی که تمایلی به فاش شدن نام و تصویرشان نداشتند و برای دومین سال متوالی در این اقدام خیر مشارکت کردند گفتند:تصمیم گرفته‌ایم هر سال در سالروز ازدواجمان، به نیت سلامتی و خوشبختی فرزندانمان، شادی زندگی خود را با کسانی قسمت کنیم که در بند گرفتاری‌اند؛ زیرا خوشبختی زمانی زیباتر است که دیگران هم سهمی از آن داشته باشند و ایمان داریم خوشبختی، وقتی ماندگار می‌شود که با مهربانی تقسیم شود.