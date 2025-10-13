فرمانده انتظامی ارومیه از دستگیری سارق خودرو و کشف ۲۰ فقره سرقت در شهرستان ارومیه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ "محمد توحیدی" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در کلانشهر ارومیه، ماموران کلانتری ۱۳ همافر، حین گشت زنی در حوزه استحفاظی یک نفر سارق حرفه‌ای را حین سرقت خودرو دستگیر و به مقر پلیس انتقال دادند.

وی با اشاره به اینکه سارق در تحقیقات پلیس به سرقت ۲۰ دستگاه خودرو اعتراف کرد، افزود: خودروی توفیفی نیز سرقتی بوده که با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ارومیه عدم رعایت نکات حفاظتی شهروندان از خودرو، را مهمترین عامل سوء استفاده سارقان عنوان کرد و گفت: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده و نسبت به استفاده از تجهیزات بازدارنده اهتمام داشته باشند.