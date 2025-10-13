به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دهمین جلسه ستاد مدیریت بحران استان سمنان بر اساس دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه پاییز و زمستان تشکیل شد، در این جلسه محورهای ترویج بیمه محصولات کشاورزی، اطلاع‌رسانی عمومی، لایروبی مسیل‌ها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و تأمین سوخت جایگزین بررسی شد.

همچنین دستگاه‌ها موظف شدند با شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیر آبراهه‌ها، نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.

کمال طاهریان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت : شرکت آب منطقه‌ای سمنان تاکنون ۱۸۷ نقطه بدون آب‌گذری را شناسایی کرده که از شش‌ماهه دوم سال گذشته تاکنون مشکل ۵۰ نقطه برطرف شده است.

وی همچنین از برگزاری مانور زلزله فرضی در نیمه نخست آبان ماه خبر داد و گفت: این مانور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود تا میزان هماهنگی و آمادگی دستگاه‌ها سنجیده شود