تیم نجات غریق فارس در مسابقات قهرمانی کشور ، عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سی‌ و دومین دوره مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور آقایان با حضور ۳۲ تیم از سراسر کشور در جزیره کیش برگزار شد.

این رقابت‌ها دو روز در دو بخش استخری و ساحلی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، تیم استان البرز به مقام قهرمانی دست یافت، تیم نجات غریق استان فارس نایب‌قهرمان شد و تیم تهران نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

ترکیب تیم فارس شامل امیرارسلان زارعی، آرش آستانه، سهیل جوانمردی، دانیال حاصلی و مسیح مرادی بود که با مربیگری آروین صارمی و سرپرستی امیرحسین سخندانی در این رقابت‌ها حضور داشتند.