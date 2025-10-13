در مقایسه با نیمه نخست سال ۱۴۰۳
کاهش قربانیان تصادفات جادهای در خراسان رضوی
۴۳۳ نفر در نیمه نخست امسال در تصادفات جادهای خراسان رضوی جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در نیمه نخست سال گذشته ۴۹۶ نفر در سوانح جادهای استان جان خود را از دست داده بودند.
سرهنگ حسین میشمست با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تعداد مصدومان حوادث جادهای، اضافه کرد: در نیمه نخست امسال شش هزار و ۲۰۷ نفر در سوانح جادهای مجروح شدند که این رقم در مدت مشابه پارسال شش هزار و ۸۸۷ نفر بود.
او اظهار کرد: این کاهش تلفات و مصدومان حوادث جادهای در شرایطی محقق شد که در این بازه زمانی، ترافیک و تردد وسایل نقلیه در ورودی و خروجیهای استان و مشهد در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزایش داشته است.
خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راهها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.