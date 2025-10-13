پخش زنده
مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشور در دو بخش بانوان و آقایان از ۲۹ مهر، در رامسر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان، انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی، در رامسر برگزار میشود.
این مسابقات انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابتهای جهانی عربستان ۲۰۲۵ در سطح طلایی و نقرهای در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و اسپید فیت انفرادی به میزبانی استان مازندران شهرستان رامسر برگزار میشود.
جدول زمان بندی مسابقات آقایان به شرح زیر است:
۲۹ مهر: پذیرش و کنگره مربیان و داوران
۳۰ مهر: برگزاری مسابقات و مراسم اهدا مدال و کاپ قهرمانی
برنامه زمان بندی مسابقات بانوان عبارت است از:
اول آبان: پذیرش و کنگره داوران و مربیان
دوم آبان: برگزاری مسابقات و مراسم اهدا مدال، حکم و جام قهرمانی