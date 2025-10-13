مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان از اجرای طرح اشراق در استان خبر داد و گفت: موضوع طرح اشراق، تربیت مربی حفظ قرآن کریم ویژه سرگروه‌های حلقات صالحین در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری از برگزاری دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم ویژه سرگروه‌های حلقات صالحین در استان خبر داد و گفت: تعداد ۵۵۰ نفر از سرگروه‌های حلقات صالحین مساجد این دوره را در دو مرحله مقدماتی و تخصصی می‌گذرانند.

وی بیان کرد: پیرو فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در کشور و توصیه نماینده ولی فقیه در استان، برای تحقق این امر با برنامه‌ریزی معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان، طرح اشراق با هدف تربیت حداقل پنج هزار حافظ قرآن کریم به مدت سه سال به دارالقرآن‌های نواحی استان ابلاغ شد.

سواری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۵۵۰ خانم و آقا به‌عنوان سرگروه‌های حلقات صالحین مساجد جهت شرکت در دوره ارزیابی شدند و ظرف چند روز آینده، این دوره را در دو مرحله مقدماتی و تخصصی می‌گذرانند.

مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان بیان کرد: شرکت‌کنندگان در مرحله مقدماتی، توسط استادان نخبه حفظ قرآن کریم، روش‌های حفظ و حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم را در یک ماه اجرا و سپس در مرحله نهایی آموزش‌های تخصصی مانند روش تدریس حفظ، روانشناسی تدریس و روش‌های حفظ را فرامی‌گیرند. در آخر، شرکت‌کنندگان طرح، اقدام به ارائه آموزش حفظ به مربیان حلقات صالحین مساجد می‌کنند.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های دارالقرآن در راستای حفظ قرآن کریم، اجرای طرح «مسبحات (۲)» است. فاز اول این طرح در تابستان اجرا شد که شرکت‌کنندگان باید ١.۵ جزء قرآن کریم را حفظ می‌کردند. در مرحله دوم این طرح که از مهرماه امسال تا خردادماه سال ١۴٠۵ اجرا می‌شود، حفاظ باید ٣.۵ جزء را حفظ کنند.

مدیر دارالقرآن بسیج سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان اظهار کرد: حافظان قرآن پس از شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی، مدرک حفظ پنج جزء را از دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفان دریافت می‌کنند.