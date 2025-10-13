به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، احمد نصرالهی افزود: این رقابت‌ها آبان‌ماه امسال در سالن سه‌هزار نفری میلاد نور بوکان با حضور برترین ورزشکاران و تیم‌های مدعی سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: وزن‌کشی این مسابقات روز سی‌ام مهرماه انجام می‌شود و رقابت‌های اصلی از یکم آبان آغاز و طی ۲ روز با معرفی قهرمانان در اوزان مختلف به پایان می‌رسد.

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان با بیان اینکه پاورلیفتینگ با لوازم از رشته‌های تخصصی و پرطرفدار ورزش قدرتی در کشور است، گفت: میزبانی بوکان فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان و جذب علاقه‌مندان به این رشته فراهم می‌کند.

نصرالهی بیان کرد: رقابت‌های پاورلیفتینگ کشور خردادماه سال جاری به دلیل شرایط جنگی در پنج وزن نیمه تمام باقی مانده بود.

وی یادآور شد: کسب میزبانی چنین رقابت‌هایی برای شهرستان‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های ورزشی محلی، فرصت رشد و آموزش ورزشکاران جوان و آماده‌سازی آنها برای مسابقات بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

پاورلیفتینگ با لوازم؛ ورزشی قدرتی و تخصصی پاورلیفتینگ یکی از رشته‌های قدرتی و تخصصی است که بر سه حرکت اصلی «اسکات»، «پرس سینه» و «ددلیفت» تمرکز دارد و هدف آن اندازه‌گیری بیشترین وزن قابل مهار توسط ورزشکار است.

در نوع «با لوازم»، ورزشکاران از تجهیزات حمایتی شامل کمربند، زانوبند و مچ‌بند استفاده می‌کنند که امکان جابه‌جایی وزنه‌های سنگین‌تر را فراهم می‌کند و مهارت و قدرت فنی او را به چالش می‌کشد.

این رشته در ایران طرفداران بسیاری دارد و هر ساله مسابقات قهرمانی کشور با حضور برترین ورزشکاران برگزار می‌شود.