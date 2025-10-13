به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد نیم‌سال نخست اظهار داشت:در مجموع، طی شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۴۱۹۷۸ تن انواع کود شیمیایی شامل کود‌های ازته ۳۶۲۴۶ تن ، فسفاته ۳۳۶۹ تن و پتاسه ۲۳۶۳ تن در سطح استان آذربایجان‌غربی میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.



وی افزود: استان آذربایجان‌غربی با دارا بودن تنوع اقلیمی، اراضی حاصل‌خیز و فعالیت گسترده کشاورزان در شهرستان‌های مختلف، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی کشور به‌شمار می‌رود. تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از جمله کود‌های شیمیایی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات دارد.



مظلومی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی، شبکه‌های توزیع و نظارت فنی در سطح شهرستان‌ها گفت:فرآیند تأمین و توزیع کود با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت بهره‌برداران را در پی داشته است.