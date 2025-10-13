«گروه سازهای ایرانی» ارکستر موسیقی ملی ایران در آنکارا مینوازد
به مناسبت روز بزرگداشت حافظ و در چارچوب برنامههای سال فرهنگی ایران و ترکیه ۲۰۲۵، گروه سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران روز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر آنکارا به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه که با همکاری بنیاد رودکی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود، قطعاتی از ساختههای بزرگان موسیقی ایران اجرا خواهد شد.
تمام اشعار این اجرا از دیوان حافظ شیرازی انتخاب شده و حال و هوای برنامه را در فضایی از شعر و موسیقی اصیل ایرانی رقم میزند.
این رویداد با هدف معرفی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تقویت پیوندهای فرهنگی و هنری میان ایران و ترکیه برگزار میشود، تا از رهگذر شعر حافظ و موسیقی ملی ایران، جلوهای از زیبایی و اندیشه هنر ایرانی را به مخاطبان بینالمللی ارائه کند.