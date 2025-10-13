پخش زنده
رحیمی معاون وزارت ورزش و جوانان از نهایی شدن روند احیای سازمان ملی جوانان خبر داد و گفت: برای احیای این سازمان اقدامات مؤثری انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علیرضا رحیمی افزود: آخرین جلسه رسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان، معاونان وزارت و علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد و پس از آن نیز چندین نشست کارشناسی برای نهاییسازی ساختار جدید تشکیل شده است.
رحیمی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور برای تلفیق و همافزایی فعالیتهای موازی دستگاههای دولتی در حوزه جوانان، گفت: ما در مسیر نهاییسازی احیای سازمان هستیم و انشاءالله ظرف یک تا دو هفته آینده خبر خوش این اتفاق بزرگ را بهعنوان هدیه دولت وفاق به جوانان ایران اعلام خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: سازمان ملی جوانان پس از احیا، ذیل وزارت ورزش و جوانان فعالیت خواهد کرد و مأموریتهای قانونی دولت در حوزه جوانان را بهصورت متمرکز، هدفمند و کارآمد دنبال میکند. این سازمان بار دیگر به محملی برای فعالیتهای ساختاری و امیدبخش نسل جوان کشور تبدیل خواهد شد.