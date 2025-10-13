به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: طرح شهر سالم یک پروژه بر پایه مشارکت مردمی و بین‌بخشی بنا شده و می‌تواند چالش‌های شهری را به فرصت‌هایی برای توسعه پایدار تبدیل کند.

دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اینکه سلامت در این طرح نه تنها به بعد جسمی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی را نیز پوشش می‌دهد. ادامه داد: در شهر سالم، مردم از زندگی لذت می‌برند، زیرا امنیت، آسایش و سلامت وجود دارد و مطالبه‌گری مردمی تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: پروژه شهر سالم بر ارتقای کیفیت زندگی تمرکز دارد و شامل اقداماتی مانند نیازسنجی از مردم، اصلاح زیرساخت‌ها (مانند سیستم فاضلاب) و توانمندسازی جامعه برای مقابله با چالش‌هایی مانند بیماری‌های عفونی است. ب

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: حوزه بهداشت در اجرای این طرح فقط ۲۰ درصد نقش دارد و ۸۰ درصد دیگر به همکاری دیگر سازمان‌ها مانند شهرداری، فرمانداری و ادارات وابسته است.