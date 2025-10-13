به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان با قدردانی از مردم این استان برای حضور راهپیمایی بشارت نصر و برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان گفت : در دین مبین اسلام به اهمیت ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست تاکید شده و ماهم باید به آن عمل کنیم.



محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم با تاکید بر لزوم شناسایی اجتماعی این استان گفت: کارگروه محیط زیست هم باید در زیرمجموعه شورای فرهنگی ایجاد شود تا بتوانیم نقش و اهمیت محیط زیست را آن گونه که هست نشان دهیم .

مدیرکل امور اجتماعی استانداری سمنان هم گفت : تهیه اطلس و دارایی های اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون شناخت دارایی های محلی قطعا نمی توانیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم.