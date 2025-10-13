پخش زنده
بانوان تکواندوکار فارس در هفته دوم جام ستارگان عناوین برتر را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هفته دوم از مسابقات لیگ برتر پومسه بانوان تحت عنوان «جام ستارگان» به میزبانی خانه تکواندو در فدراسیون تکواندو و برای نخستینبار به سبک مسابقات جهانی و به صورت تکحذفی برگزار شد.
در پایان این مسابقات، مریم خدابنده در پومسه تیمی استاندارد رده سنی ۳۱ تا ۵۰ سال، و فرنیا مصلحی در پومسه تیمی استاندارد رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، هر دو در قالب تیم ملیپوشان البرز، موفق به کسب مقام دوم شدند. همچنین پریسا رجبی و فرنیا مصلحی در پومسه ابداعی تیمی رده سنی زیر ۱۸ سال، عنوان سوم را به دست آوردند.
هدایت تیم ملیپوشان البرز در این رقابتها بر عهده فاطمه اسدپورمربی اهل استان فارس است