پخش زنده
امروز: -
بداههنویسی «ایران من، ایران جان» به مناسبت روزملی خوشنویسی، در یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت روز ملی خوشنویسی و یادبود علیمحمد کاوه یزدی، مراسم بداههنویسی همزمان با شعب انجمن خوشنویسان در سراسر کشور تحت عنوان «ایران من، ایران جان» در تالار مرکزی یزد برگزار خواهد شد.
این مراسم به همت انجمن خوشنویسان یزد وباهمکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار میشود و با حضور هنرمندان و خوشنویسان یزدی در تالار مرکزی یزد، فضایی صمیمی و هنری را ایجاد خواهد کرد.
این مراسم یکی از برنامههای سلسلهای انجمن خوشنویسان ایران در هفته خوشنویسی سال ۱۴۰۴ است که خوشنویسان یزدی به خلق آثار با موضوع ایران و اشعار شاهنامه فردوسی خواهند پرداخت. هدف این رویداد ایجاد فضای اتحاد و همدلی میان هنرمندان است.
مراسم بداههنویسی از ساعت ۱۹ دوشنبهشب، ۲۱ مهرماه در تالار مرکزی یزد آغاز خواهد شد. همچنین، دیگر برنامههای سراسری این انجمن شامل برگزاری مراسم کوهپیمایی خانوادگی در جمعه همین هفته نیز برنامهریزی شده است.
یادآور میشود ۲۱ مهرماه از سوی انجمن خوشنویسان ایران بهعنوان «روز ملی خوشنویسی» جشن گرفته میشود.