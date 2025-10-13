به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، فرماندار نهبندان گفت: رویداد ملی «ایرانِ جان» اقدامی ارزشمند از سوی رسانه ملی است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذار و تقویت احساس تعلق مردم نسبت به داشته‌های بومی ایفا کند.

دانش در ستاد شهرستانی رویداد ملی ایرانِ جان افزود: صدا و سیما با اجرای رویداد ملی ایرانِ جان و بهره‌گیری از بیش از ۱۶۰ شبکه استانی، ملی، اینترنتی و بین‌المللی، گام مهمی در جهت نمایش چهره واقعی استان‌ها و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی کشور برداشته است.

وی گفت: شهرستان نهبندان به عنوان شرقی‌ترین شهرستان خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی، فرهنگی و اقتصادی است که در قالب این طرح می‌تواند به‌خوبی به مردم ایران و جهان معرفی شود.

به گفته دانش، جنگل‌های بنه با وسعت بیش از پنج‌هزار هکتار در پهنه کویر، گونه‌های نادر جانوری از جمله جبیر و مجاورت با بیابان جهانی لوت از جمله ظرفیت‌های شاخص این شهرستان در حوزه بوم‌گردی و گردشگری طبیعی به شمار می‌رود.

فرماندار نهبندان گفت: معرفی هنرمندانه و واقع‌گرایانه این داشته‌ها تأثیر بسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد و موجب رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار شرق کشور می‌شود.

وی افزود: رسانه ملی با پشتوانه عظیم خود می‌تواند ضمن نمایش زیبایی‌ها و استعداد‌های شهرستان‌ها، به چالش‌ها و نیاز‌های توسعه‌ای آنها نیز بپردازد و نگاه ملی را به سمت شرق کشور جلب کند.

دانش با اشاره به ضرورت رویکرد اقتصادی و فرصت‌محور در تولید مستند‌های طرح ایرانِ جان گفت: شهرستان نهبندان از ذخایر معدنی ارزشمندی همچون طلا، آهن، آندولوزیت و کرومیت برخوردار است که در صورت سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی معادن، می‌تواند به یکی از قطب‌های معدنی شرق کشور تبدیل شود.

فرماندار نهبندان افزود: در حال حاضر بخش عمده درآمد‌های معادن در مناطق دیگر هزینه می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود بخشی از آن در قالب مسئولیت اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی در خود نهبندان صرف شود.

دانش موقعیت جغرافیایی این شهرستان را از دیگر مزیت‌های مهم برای توسعه دانست و گفت: نهبندان در مسیر کریدور شرقی کشور و در مجاورت سه استان مهم خراسان بزرگ، کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد.

وی افزود: قرار گرفتن نهبندان در نزدیکی بندر چابهار و مرز افغانستان، این منطقه را به نقطه ثقل ارتباطی شرق کشور تبدیل کرده است.

دانش با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان گفت: لباس محلی، گویش، موسیقی و آیین‌های اصیل مردم نهبندان از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی این منطقه است که باید در قالب تولیدات رسانه‌ای به کشور معرفی شود.

وی افزود: طرح ملی ایرانِ جان فرصتی است تا ضمن نمایش جذابیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان، مسئولان ملی نیز نسبت به ظرفیت‌ها و نیاز‌های شرق کشور آگاهی بیشتری پیدا کنند.

فرماندار نهبندان گفت: آگاهی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از این فرصت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد چشمگیر گردشگری، اشتغال و سرمایه‌گذاری در نهبندان شود.

وی از تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی، صدا و سیما و عوامل تولید مستند ایرانِ جان قدردانی کرد و افزود: اجرای این طرح می‌تواند فاصله شهرستان نهبندان با اهداف توسعه‌ای خود را کوتاه‌تر کرده و نقش رسانه ملی را در رونق اقتصادی و فرهنگی شرق کشور پررنگ‌تر کند.