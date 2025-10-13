برنامه های متنوعی همچون «مثبت آموزش» ، فیلم جذاب «آسمان بین ما» و سریال «قهرمانان تنیس ـ قصه‌های ناگفته» از قاب شبکه های سیما تقدیم مخاطبان می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت جدید برنامه «مثبت آموزش»، با نگاه خلاقانه به دنیای تصویر و معرفی رشته فتوگرافی، فرصتی را ایجاد کرده تا هنرجویان با قدرت روایت‌گری تصویر بیشتر آشنا شوند.

برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

این قسمت با تمرکز بر معرفی رشته فتوگرافیک (عکاسی) و بررسی نقش آن در هنر رسانه‌ای و هویت‌سازی نوجوانان به روی آنتن می‌رود.

میزبانان این هفته برنامه کبری اصل‌فلاح و اشکان تفنگ‌سازان گفت‌وگویی شنیدنی با خدیجه بختیاری، رئیس گروه هنر‌های دیداری و رسانه و سُبحان میرزایی، عضو تیم ملی کشتی دانش‌آموزی خواهند داشت.

در این برنامه، ضمن معرفی ظرفیت‌های رشته فتوگرافیک در هنرستان‌ها، به اهمیت آموزش رسانه‌ای به نسل جدید نیز پرداخته خواهد شد.

همچنین موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ صربستان از دیگر بخش‌های جذاب این قسمت به شمار می‌رود.

در حاشیه برنامه نیز، ارتباط زنده تصویری با استان فارس برقرار خواهد شد تا فعالیت‌های هنری و ورزشی نوجوانان این استان نیز معرفی شود.

مخاطبان می‌تواند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه پیامکی برنامه ۳۰۰۰۰۷۰۱ با ما در میان بگذارند.

فیلم «آسمان بین ما»

اگر به داستان‌های در دل فضا علاقه‌مندید، امشب ساعت ۲۳ بیننده فیلم متفاوت «آسمان بین ما» باشید؛ روایتی احساسی و ماجراجویانه از پسری که میان دو سیاره، به دنبال هویت انسانی خود می‌گردد.

«آسمان بین ما» به کارگردانی پیتر چلسوم دوشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

داستان این فیلم درباره اولین انسان متولد شده در مریخ است که برای اولین بار به زمین سفر می‌کند و شاهد شگفتی‌های این سیاره است. او با دختری باهوش وارد ماجراجویی شگفت انگیزی می‌شود تا دریابد که چگونه به وجود آمده است...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان گری الدمن، ایسا باترفیلد، کارلا گوجینو، بریت رابرتسون و اسکات تاکه دا را نام برد.

این فیلم با حضور در جشنواره‌های متعدد فیلم ، موفق شد نامزد دریافت ۴ جایزه بین المللی شود.

سریال «قهرمانان تنیس ـ قصه‌های ناگفته»

سریال «قهرمانان تنیس ـ قصه‌های ناگفته» با گویندگی ۲۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سریال در گونه انیمیشن، درام و ورزشی محصول ژاپن در سال ۲۰۱۲ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال امیر حکیمی و صدابردار آن بهزاد توکلی است.

شیلا آژیر، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، علی بیگ محمدی، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، مریم معینیان، علی منانی، علی منصوری راد، امیر منوچهری، نیما نکویی فرد و امیر حکیمی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این سریال داستان ریوما اچیزن، شخصیت اصلی را دنبال می‌کند که به ادامه‌ مسیر تنیس خود در آکادمی سِیگاکو می‌پردازد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انیمیشن‌های ژاپنی ورزشی از نوع انیمیشن «قهرمانان تنیس ـ قصه‌های ناگفته»، این است که در این انیمیشن‌ها این محتوا همواره در زیرمتن وجود دارد که برای رسیدن به پیروزی‌های بزرگ در زندگی و قهرمان زندگی خویش و مایه افتخار برای خود و خانواده و جامعه بودن، به کوشش و جد و جهد فراوان و خستگی ناپذیر و ترقی‌های پله به پله و مرحله به مرحله تا پیروزی بزرگ نهایی، طی افزایش توانایی‌ها و قابلیت‌ها نیاز هست.

نکته دیگر این انیمیشن که همچون انیمیشن‌های مشابه، بیشتر ناظر به بحث‌های فرمی است، این است که این انیمیشن، با درگیر کردن مخاطب در لحظات حساس تنش و کشمکش‌های شخصیت‌ها در مسیر پیروزی‌ها در مسابقات و با به تصویر کشیدن دراماتیک لحظات حساس مسابقات پر شور و نشاط و تحرک، جذابیت‌های فراوانی برای مخاطبان کودک و نوجوان دارند.