مرحله چهارم طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان کرمان (مسیر شرق به شمال) به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، شهردار کرمان در آئین بهرهبرداری از مرحله چهارم طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان (مسیر شرق به شمال) اعلام کرد: قرارداد اجرای این طرح از ۱۰ سال قبل با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان منعقد شد، اما به دلایلی بهویژه معارضات متعدد، هزینه گزافی را تحمیل میکرد و به تعویق افتاده بود، اما با درایت مدیران مرتبط، سرعت گرفته و با ورود دستگاه قضائی به ویژه دادستان رفع معارض شده است.
محسن تویسرکانی، با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵ درصدی طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان گفت: ظرف ۲۰ ماه اخیر شاهد افتتاح مرحله چهارم این طرح هستیم.
مصطفی موسویآیتالهی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان هم بیان کرد: ساخت تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان به علت معارضات این پل و دشواریهای تأمین منابع مالی، با رکود روبهرو بود، اما با پشتکار شهردار کرمان و حمایت اعضای شورای شهر و معاونان شهردار و تلاش شبانهروزی قرارگاه خاتمالانبیاء فعال شد.
منصور ایرانمنش، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمان نیز با اشاره به افتتاح یکی از راستگردهای این تقاطع گفت: امید است تا پایان امسال، این طرح بهصورت کامل به بهرهبرداری برسد
به گفته معاون حملونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، مرحله چهارم تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان با حدود ۱۰۰۰ متر طول و ۷۰۰۰ مترمربع مساحت در مدت ۹۰ روز به بهرهبرداری رسید و از خانوادههای شهید محسن فاریابی و شهید عبدالله حسینیپورقدر دانی شد.