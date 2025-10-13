شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان امروز، بیست و یکم مهرماه با میانگین ۷۶ وضعیت زرد و قابل‌قبول را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست ضد (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه رودکی با ۳۶ AQI در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.

۲۵ آبان با ۷۷، کردآباد با ۸۰، پارک زمزم با عدد ۶۹، خرازی با ۸۰، پروین با ۶۴، فرشادی با ۷۴، سپاهان شهر با ۶۳، فیض با ۹۱، هزارجریب با ۷۶، زینبیه با ۷۳، خیابان میرزا طاهر با ۸۱، دانشگاه صنعتی با ۱۰۰ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

کاوه با ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز همچنین شاخص هوا در خمینی‌شهر با ۸۷، کاشان با ۶۰، شاهین شهر با ۶۹، مبارکه با ۶۵ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

قهجاورستان با ۱۸۷ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.