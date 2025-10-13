به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی با اشاره به اینکه پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان سینه از ۹ مهر آغاز شده و تا ۹ آبان ادامه دارد، گفت: در این مدت غربالگری سرطان سینه در مراکز بهداشت استان و همینطور مرکز غربالگری سینه کلینیک شهدای سلامت رشت، رایگان انجام می‌شود.

وی افزود: مرکز غربالگری سینه با حضور پزشک متخصص خانم، در کلینیک شهدای سلامت رشت راه اندازی شده و همه بانوان در هر زمان از سال می‌توانند برای غربالگری سرطان سینه به این مرکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری ماه اکتبر به نام سرطان سینه که در ایران از ۹ مهر تا ۹ آبان است، نشان‌دهنده‌ی اهمیت توجه همه کشور‌های دنیا به این بیماری است گفت: آگاهی نسبت به این بیماری در مراحل اولیه قابل درمان است و می‌تواند از بروز آن در زنان به طور چشمگیری جلوگیری کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بانوان با آگاهی و خودمراقبتی می‌توانند علائم سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص دهند گفت: احساس توده در داخل سینه و یا زیربغل، تفاوت سایز و تغییر شکل، ترشح مایعات و چرک و خون از سینه، تورفتگی یا برآمدگی و احساس درد در بافت سینه، جزو علائم خطر سرطان سینه در بانوان است.