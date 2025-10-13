پخش زنده
امروز: -
هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی با هدف معرفی آثار اصیل، خلاقانه و ارتقای جایگاه هنرمندان در سطح ملی و بینالمللی در هرمزگان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: هنرمندان استان میتوانند آثار خود را تا دهم آبان به این معاونت تحویل دهند.
ساناز رمجی افزود: معیارهای داوری اصالت اثر، کیفیت فنی، خلاقیت، تناسب با فرهنگ بومی و قابلیت عرضه در بازار است و آثار برگزیده پس از تایید داوران، نشان ملی اصالت دریافت میکنند.
وی گفت: دارندگان مهر اصالت از حمایتهای آموزشی، نمایشگاهی و تسهیلاتی ویژه برخوردار میشوند.
بیشتر بخوانید: برگزاری جشنواره صنایعدستی در بندرعباس
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان از همه هنرمندان فعال در رشتههای مختلف دعوت کرد در این رویداد مشارکت کنند.