هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی با هدف معرفی آثار اصیل، خلاقانه و ارتقای جایگاه هنرمندان در سطح ملی و بین‌المللی در هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: هنرمندان استان می‌توانند آثار خود را تا دهم آبان به این معاونت تحویل دهند.

ساناز رمجی افزود: معیار‌های داوری اصالت اثر، کیفیت فنی، خلاقیت، تناسب با فرهنگ بومی و قابلیت عرضه در بازار است و آثار برگزیده پس از تایید داوران، نشان ملی اصالت دریافت می‌کنند.

وی گفت: دارندگان مهر اصالت از حمایت‌های آموزشی، نمایشگاهی و تسهیلاتی ویژه برخوردار می‌شوند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از همه هنرمندان فعال در رشته‌های مختلف دعوت کرد در این رویداد مشارکت کنند.